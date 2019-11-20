Глава МВД Узбекистана посетит Индию с рабочим визитом

CA-NEWS (UZ) - Министр внутренних дел Республики Узбекистан генерал-лейтенант Пулат Бобожонов во главе делегации министерства отбыл в Республику Индия для проведения переговоров со своим коллегой – министром внутренних дел Индии Амитом Шахом.

В рамках визита планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития двустороннего межведомственного сотрудничества, укрепления взаимодействия в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и международным терроризмом, а также изучение передового опыта туристической полиции Индии, сообщила пресс-служба МВД.