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  20 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев посетил строящийся Центр исламской цивилизации

CA-NEWS (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев 20 ноября посетил Центр исламской цивилизации Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства. На площади почти в два га возведено трехэтажное здание. В центре сооружения строится купол в восточном стиле, по четырем сторонам — порталы высотой 34 метра каждый. В Центре разместилась библиотека с фондом до 100 тысяч рукописей, информационно-ресурсный центр, научные кафедры и административные помещения расположатся на третьем этаже.

Как отмечал президент, Центр исламской цивилизации будет фундаментальной базой для научных учреждений данного профиля. Здесь будут заниматься научными исследованиями отечественные и зарубежные специалисты, по итогам их деятельности будут издаваться энциклопедии, научно-популярные сборники, готовиться телепередачи, фильмы, иные материалы. Данный комплекс станет местом укрепления знаний для преподавателей и студентов Международной исламской академии Узбекистана.

"Этот центр веками будет служить нашему народу, каждый его узор станет частью истории. Поэтому его оформление, содержание должны быть глубоко продуманы как с исламской, так и научной точки зрения. Необходимо создать не только комфортную для получения знаний среду, но и такую атмосферу, которая бы взволновала сердца", - сказал глава государства.

Указано на необходимость организации международной конференции с участием религиозных деятелей, исламоведов и историков со всего мира, изучения их мнений и разработки предложений.

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