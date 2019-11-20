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  20 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Для страховых компаний Узбекистана планируют внедрить НДС

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане могут ввести НДС для страхового рынка. О рассмотрении этого вопроса сообщил замминистра финансов Узбекистана Дильшод Султанов.

Данное заявление чиновник сделал на прошедшем в Ташкенте круглом столе в Центре экономических исследований и реформ, где обсуждался проект Налогового кодекса республики. По словам замминистра, Минфин сегодня изучает опыт стран, в которых страховщики платят НДС. Напомним, что с октября 2019 года ставка НДС в Узбекистане снижена с 20 до 15%.

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