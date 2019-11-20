Турпоток из России в Узбекистан за 10 месяцев вырос на 25%

CA-NEWS (UZ) - Число российских туристов, посетивших Узбекистан с января по октябрь 2019 года, выросло на 25,2% по сравнению с годом ранее и составило около 400 тыс. человек, сообщает Интерфакс, ссылаясь на Государственный комитет по туризму республики.

"Согласно статистике ведомства, число россиян, посетивших Узбекистан за 10 месяцев 2019 года, выросло на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило более 393 тыс. человек. За этот период граждане РФ потратили $250 млн", — говорится в сообщении.

По словам замначальника управления международных связей и протокола ведомства Феруза Додиева, российский рынок – один из основных и приоритетных направлений для продвижения туристического потенциала Узбекистана. "Популярность страны среди российских туристов активно растет, и мы делаем все возможное, чтобы гости приезжали и чувствовали себя как дома", — добавил он.

Как отметили в комитете по туризму Узбекистана, в 2020 году страна ожидает 11,8 млн иностранных гостей. Кроме того, в 2020 году будет расширен список стран с безвизовым въездом до 85, граждане еще 57 государств смогут оформить электронные визы.

По данным сервиса онлайн-бронирования авиабилетов Aviasales, спрос на авиабилеты в Узбекистан вырос в 2019 году на 35%, наиболее популярные у россиян города для путешествий – Ташкент, Самарканд, Бухара, Наманган, Фергана, Карши и Нукус.

Как рассказали в комитете по туризму, Узбекистан интересен российским туристам своей культурой, древними памятниками и городами (Хива, Бухара, Самарканд и Шахрисабз), включенными в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а также знаменитой национальной кухней и доступными ценами на размещение.