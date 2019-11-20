В Туркменистане впервые за 18 лет прозвучала зарубежная опера
- Туркменистан, общество
- 20:43, 20 ноября 2019
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CA-NEWS (TM) - 19 ноября в рамках III Международного театрального фестиваля в ашхабадском театре имени Махтумкули состоялась премьера итальянской оперы «Паяцы».
Режиссером выступил Даниеле де Плано, в постановке приняли участие как итальянские, так и туркменские артисты.
Вход на представление был свободным.
«Это событие прошло с огромным успехом. Желающих было так много, что люди сидели на ступеньках и стояли вдоль стен», — передает Радио «Азатлык».
По данным информагентства Франс Пресс (AFP), это была первая за 18 лет зарубежная постановка, показанная в Туркменистане.