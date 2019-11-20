В Туркменистане впервые за 18 лет прозвучала зарубежная опера

CA-NEWS (TM) - 19 ноября в рамках III Международного театрального фестиваля в ашхабадском театре имени Махтумкули состоялась премьера итальянской оперы «Паяцы».

Режиссером выступил Даниеле де Плано, в постановке приняли участие как итальянские, так и туркменские артисты.

Вход на представление был свободным.

«Это событие прошло с огромным успехом. Желающих было так много, что люди сидели на ступеньках и стояли вдоль стен», — передает Радио «Азатлык».

По данным информагентства Франс Пресс (AFP), это была первая за 18 лет зарубежная постановка, показанная в Туркменистане.