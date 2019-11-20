Казахстанский студент задержан в Гонконге

CA-NEWS (KZ) - По информации полиции города Гонконг, предоставленной казахстанским дипломатам, 18 ноября в ходе столкновений с протестующими, был задержан гражданин Казахстана студент первого курса Баптистского университета Гонконга.

Консул посетил задержанного, состояние его здоровья стабильное, в зоне локтя правой руки небольшие ссадины, полученные при падении во время его задержания. Жалоб на содержание у него не имеется.

Сегодня прошли предварительные слушания по его делу. В настоящее время генеральным консульством Казахстана данное дело взято на особый контроль.

Вместе с тем, дипломатами осуществляется поиск адвоката по уголовным делам. Отмечаем, что за последнее время в Гонконге были задержаны более 4 тысяч человек и, в связи с массовыми арестами, наблюдается нехватка адвокатов.

При этом МИД Казахстана настоятельно рекомендует всем студентам, обучающимся в Гонконге вернуться в Казахстан.