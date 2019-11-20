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  20 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назначен новый посол Ирана в Туркменистане

CA-NEWS (TM) -  Голам Аббас Арбаб Халес назначен на должность чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Туркменистане.

По сообщению пресс-службы президента ИРИ, новый посол Ирана в Туркменистане, вчера вместе с остальными 9 вновь назначенным послами Ирана в Тунисе, Пакистане, Финляндии, Конго, Новой Зеландии, Гвинейской Республике, Кении, Сенегале, перед отправкой на дипломатическую миссию встретились с Хасаном Рухани.

До этого назначения Голам Аббас Арбаб Халес возглавлял региональное представительство МИД ИРИ в Мешхеде. Он сменит на посту в Сейеда Мохаммада Ахмади, который с января 2016 года представлял Иран в Ашхабаде.

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