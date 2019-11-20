Валютные резервы Центробанка Монголии составляют $3,7 млрд

CA-NEWS (MNG) - 20 ноября постоянный комитет парламента Монголии по экономике провел первое обсуждение проекта резолюции об утверждении носударственной политики в области денежно-кредитной политики на 2020 год.

Государственная политика направлена на укрепление стабильности экономической и финансовой системы и поддержку развития финансового рынка. В 2020 году годовой уровень инфляции прогнозируется на уровне 8 процентов, а среднесрочный целевой уровень инфляции установлен на уровне 6 процентов.

Некоторые меры законодательных реформ в банковском и финансовом секторах и совершенствование управления рисками в банковском секторе также были отражены в проекте. Деятельность Банка Монголии будет сосредоточена на обеспечении экономической стабильности и повышении доступности его деятельности для общественности, поддержании позитивных изменений, происходящих в экономике Монголии, и предотвращении потенциальных рисков.

Во время встречи была предоставлена некоторая статистическая информация. По состоянию на сентябрь 2019 года общий объем кредитования банковского сектора Монголии увеличился на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Указывая на то, что период экономического спада в Монголии завершился, чтобы перейти к периоду роста, фактический рост экономики составил в первом полугодии текущего года 7,3 процента, а общие валютные резервы центрального банка составили 3,7 миллиарда долларов США, что достаточно для покрытия импорта на 8-9 месяцев.

После рассмотрения предложений и предложений членов постоянной комиссии проект резолюции был направлен на обсуждение пленарного заседания парламента.