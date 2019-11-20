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  20 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане 79-летний колдун задержан за совершение развратных действий (видео)

CA-NEWS (TJ) -  Сотрудники отделения милиции джамаата Хистеварз Б.Гафуровского района на севере Таджикистана задержали 79-летнего жителя города Канибадам во время совершения сексуальных развратных действий в отношении 35-летней местной жительницы, передает Ахбор.

Пресс-центр УМВД по Согдийской области в своей ТВ-программе сообщил, что Уктам Юсупов, 1940 г.р., несмотря на то, что у него не было религиозного образования, злоупотреблял религиозной верой граждан и занимался целительством путем прочтения дуа из Корана, а также колдовством.

Он был задержан во время совершения развратных действий в отношении 35-летней женщины. На опубликованном милицией видео видно, как старик поспешно одевает брюки после того, как в комнату, где он встречался с "клиенткой” ворвались сотрудники милиции. На видео видно, что Уктам Юсупов успел одеть брюки, но никак не может завязать ремень.



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