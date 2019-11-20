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  20 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Почти на $2 тыс. оштрафовали компанию, установившую билборды с рекламой наркотиков в Алматы

CA-NEWS (KZ) -  Представитель компании, установившей билборды с рекламой наркотиков в Алматы, получил штраф в размере 757 500 тенге ($1956), передает пресс-служба Департамента полиции города.

«Заказчик – частное лицо, житель Караганды, вся информацию по нему уже передана коллегам из Карагандинской области, которые тоже примут к нему меры в соответствие с законодательством. Как установлено, он заказал размещение данной рекламы в четырех регионах страны: в городах Нур-Султан, Шымкент, Караганда и Усть-Каменогорск. В настоящее время два билборда вышеуказанного содержания, установленные в Алматы, демонтированы», - сообщил начальник Управления по противодействию наркобизнесу в Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Руководителю компании инкриминировали статью за пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Напомним, 20 ноября появилась информация о том, что на билборде в Алматы QR-код ведёт на сайт, где содержится реклама наркотиков.

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