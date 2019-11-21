В Узбекистане близким родственникам разрешили управлять автомобилем без доверенности

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане близким родственникам (родителям, мужу (жене), детям, братьям, сестрам), указанным в страховом полисе владельца транспортного средства, разрешили управлять транспортным средством без нотариально оформленной доверенности.

Министерство юстиции сообщило, что эта процедура нашла свое отражение в изменениях и дополнениях, внесенных в ряд правительственных решений в связи с совершенствованием нотариальной системы.

Согласно новым правилам, по требованию владельца транспортного средства страховые компании в страховом полисе указывают степень родства.

Также постановлением утвержден обновленный бланк страхового полиса.

Согласно внесенным постановлением изменениям в Правила дорожного движения органы ГСБДД не вправе требовать от близких родственников, указанных в страховом полисе, доверенность на управление транспортным средством и документы, подтверждающие родство.