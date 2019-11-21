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  21 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданами Узбекистана в текущем году стали почти 5500 человек

CA-NEWS (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев с начала 2019 года подписал 25 указов о принятии в гражданство Узбекистана в общей сложности 5441 человека.

Как сообщило УзА, после провозглашения страной независимости за период с 1991 по 2007 годы гражданство Узбекистана было выдано 482 лицам без гражданства. С 2007 по 2016 годы гражданство не выдавалось никому.

В декабре 2016 года Шавкат Мирзиёев подписал первый указ о принятии в гражданство 179 человек.

В 2017 году было издано 10 указов главы государства о принятии в гражданство 1064 человек, а в 2018 году — 15 указов о выдаче гражданства 2759 лицам без гражданства.

В общей сложности за три года по 51 указу гражданами Узбекистана стали 9443 человека.

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