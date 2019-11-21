Правозащитники сообщили о более чем 100 убитых демонстрантах в Иране

CA-NEWS (CA) - Президент Ирана Хассан Роухани в среду заявил о "победе над заговором врагов". Так на заседании кабинета министров, которое транслировалось по телевидению, он прокомментировал подавление массовых протестов в стране, которые вспыхнули в связи с повышением цен на топливо.

"Иранский народ вновь прошел испытание и показал, что не даст врагам воспользоваться ситуацией", – сказал Роухани, добавив, что у людей есть право на недовольство действиями властей. Государственные СМИ также сообщили о проправительственных демонстрациях в разных городах. Они также утверждают, что среди задержанных – люди с двойным гражданством, в том числе граждане Германии и Турции.

После начала протестов, в ходе которых в ряде городов произошли столкновения с полицией, а также попытки штурмовать банки и государственные учреждения, власти Ирана отключили в стране доступ к интернету. В соцсетях поэтому почти нет видео и фото акций протеста, независимые свидетельства о происходящем в стране крайне скудны. Власти утверждают, что демонстрации пошли на убыль.

По данным правозащитной организации Amnesty International, которая ссылается на очевидцев и информацию от активистов, при разгоне протестов более чем в 20 городах были убиты не менее 106 человек, около 1000 арестованы. Представители ООН заявляют о "десятках" убитых. Власти Ирана оспаривают эти цифры, однако не приводят свою статистику.

Протесты начались в пятницу, 15 ноября, сразу в нескольких городах. Причиной стало увеличение цены на бензин (примерно на 13 центов за литр) и ограничение продажи топлива. Власти утверждают, что только так можно решить экономические проблемы, связанные, в том числе, с санкциями США.

Иранские новостные агентства и пользователи соцсетей отмечали, что демонстранты по всей стране скандировали антиправительственные лозунги. В социальных сетях были опубликованы видео, на которых радикальные активисты поджигали автозаправки, здания финансовых учреждений и вступали в драки с полицейскими.