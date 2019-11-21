Власти Синьцзяна назвали «фабрикацией» утечку документов о «лагерях» для этнических меньшинств

CA-NEWS (CA) - Власти китайского региона Синьцзян назвали «фабрикацией» публикацию в американской газете New York Times (NYT) с более чем 400 страницами слитых внутренних документов о политике в отношении мусульманского меньшинства — коренных тюркоязычных общин — в провинции на северо-западе страны.

Опубликованные NYT 16 ноября документы, как сообщает газета, среди прочего содержат инструкции и предписания чиновникам о том, как отвечать на вопросы родственников людей, помещенных под стражу в так называемые «лагеря политического перевоспитания». Согласно документам, ответ должен содержать информацию, что «те находятся в образовательном центре, созданном правительством, который они не могут покинуть», а также, что поведение членов семей «играет роль в том, когда те смогут освободиться».

Помимо инструкций должностным лицам о том, как беседовать со студентами, родственников которых задержали, документы содержат выступления президента Китая Си Цзиньпина на встречах с чиновниками в Синьцзяне в 2014 году, передает новостное агентство Reuters.

В своем заявлении правительство Синьцзяна охарактеризовало публикацию NYT как «фабрикацию», «подготовленную внутренними и зарубежными враждебными силами». В опубликованном в понедельник государственными СМИ заявлении не содержатся сведения о том, какие именно части этих документов относят к фабрикации.

По сообщению NYT, документы были слиты одним из членов политического истеблишмента Китая, который пожелал не указывать свое имя и выразил надежду, что огласка этих документов «не позволит руководителям партии, включая Си Цзиньпина, избежать ответственности за массовые задержания».

Министерство иностранных дел Китая, комментируя в понедельник публикацию документов, не отрицало их подлинности, передает Reuters, при этом настаивало на успешности осуществляемой в Синьцзяне программы правительства Китая и заявило, что другие страны могли бы «перенять этот опыт».

Судя по документам, число лагерей для интернированных в Синьцзяне резко увеличилось в 2016 году, после того как главой парткомов Коммунистической партии в регионе был назначен Чэнь Цюаньго. Официальных цифр по количеству отправленных в эти лагеря власти Китая не приводят.

В прошлом году ООН заявила, что около миллиона этнических уйгуров и представителей других тюркоязычных групп Синьцзяна принудительно удерживаются в «центрах по борьбе с экстремизмом», миллионы направлены в «лагеря политического перевоспитания». Китай, который сначала отрицал существование «лагерей», позже признал их наличие, но назвал эти учреждения «центрами профессиональной подготовки», созданными для противодействия экстремизму и терроризму в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Страны Запада осуждают политику Китая по отношению к меньшинствам.