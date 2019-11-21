В Таджикистане построят специальную тюрьму для осужденных за терроризм

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CA-NEWS (TJ) - Осужденные за терроризм должны содержаться отдельно от других заключенных в специальной тюрьме, такое предложение прозвучало 20 ноября в Душанбе в ходе конференции, посвященной развитию пенитенциарной системы страны.

Данная инициатива выдвигается на фоне того, как в последних тюремных мятежах, в результате которых были убиты десятки заключенных, власти обвинили осужденных в терроризме.

Юсуфджон Юсуфзода, начальник отдела аппарата Совета безопасности РТ, сказал на конференции, что очень важно создание специальных учреждений для осужденных за терроризм. По его словам, такая категория осужденных должна содержаться отдельно от других заключенных, в специальной тюрьме.

В связи с этим Юсуфджон Юсуфзода обратился в Главное управление исполнения уголовных наказаний Минюста РТ с просьбой рассмотреть данный вопрос.

Мансурджон Умаров, заместитель министра юстиции и начальник Главного управления исполнения уголовных наказаний Минюста РТ, также высказался за строительство отдельной тюрьмы для заключенных по обвинению в терроризме и сообщил, что проект строительства тюрьмы камерного типа уже находится на стадии подготовки.

По его словам, тюрьма такого типа позволит усилить контроль над этой группой заключенных, что сведет на нет попытки бунтов и побегов. «Воспитание таких заключенных легче в отдельности, потому что они являются основным источником пропаганды экстремистских идей», - сказал Умаров.

Он также считает, что создание специальных учреждений для осужденных за экстремизм важно в целях обеспечения безопасности исправительных учреждений и других заключенных. «Строительство такого учреждения позволит предотвратить такие явления как убийства и распространение экстремистских идей среди заключенных», - добавил Умаров.

Ожесточенные беспорядки вспыхнули в ноябре прошлого года в колонии Худжанда и в мае этого года в вахдатской тюрьме. Ответственность за оба инцидента взяла на себя группировка «Исламское государство», и власти заявили, что организаторами бунтов были осужденные за экстремизм.