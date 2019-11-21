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  21 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Землю посольства ОАЭ в Монголии передадут для нужд дипмиссии

CA-NEWS (MNG) -  1449 квадратных метров земли на территории района Хан-Уул, которая была предоставлена посольству Объединенных Арабских Эмиратов в Монголии, будут переданы под особые государственные нужды для целей дипломатической миссии.

Посольство обратилось к министерству строительства и городского развития с просьбой официально взять эту землю под особые государственные нужды, и в настоящее время парламент обсуждает проект резолюции по этому вопросу.

Утверждение проекта резолюции считается важным шагом для активизации отношений между двумя странами, сообщает МИД Монголии.

Монголия и Объединенные Арабские Эмираты установили дипломатические отношения в 1996 году, а 24 февраля 2016 года в Улан-Баторе, Монголия, было открыто посольство ОАЭ.

Граждане Монголии могут получить визу по прибытии для поездки в Объединенные Арабские Эмираты в качестве туриста. Пребывание обычно кратковременное, с периодом 30 дней, срок действия визы истекает через 90 дней. Заявитель не обязан присутствовать при подаче заявления на визу, и требуется всего 2 документа.

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