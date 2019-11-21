Более 300 экспонатов 13-го века из империи Чингисхана выставлены на станции Union Station

CA-NEWS (MNG) - Выставка «Чингисхан: воплощение легенды в жизнь» откроется на станции Union Station, что «переместит» гостей через весь мир и покажет как некогда страшного лидера сегодня воспринимают как образец инноваций, терпимости и гордости монгольского народа.

В этом туре представлено около 300 предметов, в том числе редкое и сложное оружие, костюмы, драгоценности, украшения, инструменты и многочисленные другие реликвии монголов, а также сложные артефакты, представляющие более полное изображение легендарного лидера. С сотнями экспонатов из империи 13-го века Чингисхана выставка является самой большой подобной коллекцией, когда-либо посещаемой.

«Я хотел бы, чтобы люди, которые приходят на эту выставку, узнали о монгольских людях, их образе жизни и изменили свое обычное неправильное восприятие Чингисхана», сказал посол Монголии в США Ё.Отгонбаяр. «Монголы принесли много вещей в цивилизацию, например, очки, штаны, стремена и гамбургеры».

100-летняя Union Station - это центр культуры, образования и развлечений в Канзас-Сити.