Блогер из Ташкента подаст в суд из-за рекламы наркотиков на билбордах в Алматы

CA-NEWS (UZ) - Блогер из Ташкента Шахзода Салимжанова рассказала, как ее коснулась история с баннерами в Алматы, на которых рекламировали наркотики, передает Zakon.kz.

В настоящее время у девушки аудитория в 783 тысячи подписчиков. В Instagram она подписана как leo_17s. Месяц назад неизвестные обратились к ней с рекламным предложением об участии в одном проекте, который якобы обеспечит ей бесплатную рекламу личности и блога.

- В пиаре нашего проекта будет задействована как онлайн, так и оффлайн реклама. Оффлайн реклама будет в масштабных размерах - баннеры, билборды, листовки, промоутеры, реклама в транспорте. Ваш ник и фото будут размещены на всех макетах в четырех странах и 10 городах, - написал ей менеджер по рекламе.

По договоренности, Шахзода должна была выставить пост, в котором рассказывает о новом "челлендже", условия которого очень просты: нужно сфотографироваться с билбордом и выставить себе в Instagram. Те, кто это сделали, автоматически становились якобы участниками конкурса, в котором разыгрывают iPhone и другие дорогие призы. - Когда я узнала о том, что на самом деле на баннерах рекламируют наркотики, то сразу удалила пост. Та девушка, которая со мной связывалась по поводу рекламы, сказала, что и сама не была в курсе происходящего. Она дала мне контакты двоих мужчин, которые игнорируют мои сообщения. Я не считаю, что блогеры виноваты, ведь мы действительно не знали о наркотиках, - рассказала девушка.

Шахзода добавила, что о ситуации ей рассказали подписчики в direct. Девушка намерена подать в суд на заказчиков рекламы.

Редакция inAlmaty.kz связалась с каждым, кто указан в качестве "партнера". Некоторые блогеры проигнорировали сообщения, некоторые отказались как-то комментировать ситуацию.

О билбордах с рекламой наркотиков стало известно 20 ноября. Рекламные конструкции располагалась на пересечениях Абая-Кунаева и Достык-Курмангазы. В скриншотах, опубликованных пользователями социальных сетей, qr-код с рекламы переходил на сайт по торговле наркотиками. Сейчас данный сайт заблокирован. Полиция занимается расследованием инцидента.