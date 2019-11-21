Израильтяне и немцы покупали и пересаживали в Казахстане почки в два раза дешевле. Донорами выступали граждане Кыргызстана и Узбекистана

CA-NEWS (KZ) - В Шымкенте задержали "чёрного трансплантолога" Абылая Донбая. Он работал главным врачом городской клинической больницы и зарабатывал большие суммы на незаконной пересадке человеческих органов.

По данным МВД РК, свои почки в Казахстане продавали кыргызстанцы, узбекистанцы и украинцы. Он же пересаживал их состоятельным пациентам из Израиля. Это еще одно звено в цепи разразившегося еще в мае скандала с другим известным столичным трансплантологом Гани Куттымуратовым. Он уже полгода находится под арестом за незаконное изъятие органов. Вместе с ним была задержана гражданка Кыргызстана, которая работала переводчиком.

Чуть больше года назад в Шымкентской городской клинической больнице отмечали юбилей – сто операций по трансплантации, передает передает Первый канал Евразия.

Тогда врач-трансплантолог Абылай Донбай рассказывал:

- Мы до сих пор спрашиваем разрешение у родственников. Многие родственники не соглашаются. В связи с чем идем на родственную трансплантацию. Сейчас пока у нас развивается родственная трансплантация и печени, и почек.

Через 9 месяцев Абылай Донбай становится главным врачом больницы. А еще через 8 окажется в изоляторе.

- Задержанный Донбай по предварительному сговору с членами преступной группы за крупное денежное вознаграждение проводил незаконные операции по изъятию и пересадке почек, - сообщает Санжар Адилов - начальник следственного департамента МВД РК.

10 лет в хирургии. Блестящая карьера. Стажировка в Москве и Сеуле у лучших врачей. Но уже доказано - 2 года в Казахстане действовала преступная группа. Организаторы-иностранцы искали желающих продать и купить почки. Покупали за 10-15 тысяч долларов, продавали за 100-150 тысяч. И шымкентский врач был в этой преступной команде.

- Детали, вы сами знаете, объяснить не могу. Закон запрещает раскрывать детали уголовного дела. Но могу сказать, что мера пресечения избрана в соответствии с расследуемым нами уголовным делом по факту незаконной трансплантации органов, - сообщил Рашид Жакупов - заместитель министра внутренних дел РК.

Новость, что в Казахстане торгуют почками, пришла из Украины. 20 ее граждан продали свои органы, заявили украинские полицейские. И оперировали их в Казахстане. 1 мая в изоляторе по обвинению оказался ведущий трансплантолог страны Гани Куттымуратов. Его коллеги долго не верили в происходящее и требовали отпустить знаменитость под залог и не мешать ему спасать людей. Позже задержали еще одну участницу ОПГ. А потом в Нур-Султан вызван на беседу к следователям Абылай Донбай. И был задержан. В его родной больнице поверить не могут. Знали, что оперируют израильтян и немцев, и гордились тем, что те выбирают именно казахстанскую медицину.

- Мы сейчас побывали в больнице. Всем надо сейчас просто соблюдать спокойствие и не делать поспешных выводов, ведь есть закон и презумпция невиновности. А пока мы назначили исполняющего обязанности главного врача и ждем, что покажет расследование, - говорит Асхан Байдувалиев - начальник городского управления здравоохранения.

То есть пока никто в больнице не уволен. Сейчас в Казахстане новые органы ждут более 4 тысяч взрослых пациентов и около 200 детей. За последние 6 лет в стране сделано чуть больше 1 500 пересадок. Не хватает не только органов, не хватает врачей. Трансплантологи - на вес золота. Теперь два из них в ИВС.