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  21 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Выставка «Сделано в Монголии» будет организована в Нью-Йорке и Торонто

CA-NEWS (MNG) -  Неправительственная организация «Центр экспорта и международной торговли» (Export and International Trade Center-EITC) сообщила, что монгольские предприятия примут участие в международной выставке Lineapallespring, которая пройдет в Милане, Италия, 19-21 февраля 2020 года. Кроме того, бизнес-форум и выставка «Сделано в Монголии – Северная Америка 2020» планируется провести в Нью-Йорке, США, и Торонто, Канада, в апреле 2020 года. Монгольские предприятия также могут принять участие в международной выставке Tokyo Fashion World в апреле следующего года при поддержке EITC.

EITC также проинформировала о расширении возможностей участия монгольских компаний в международных выставках года, таких как «Coter ie 2020 New York» в сентябре и «Shanghai Import Expo» в Шанхае, Китай, в ноябре.

EITC была основана в 2015 году с целью создания сети, поддержки государственно-частного партнерства и облегчения связей между монгольскими МСП, владельцами бизнеса и экспортными рынками. С момента своего основания EITC успешно организовал ежегодное мероприятие «Сделано в Монголии» в США, Канаде и Японии, а также Бизнес-форум по экспорту в Монголии в Монголии.

EITC официально учредила свой логистический центр в Чикаго, США, в 2015 году и открыла торговый центр «Сделано в Монголии» в 2018 году, а также «Oatbrook center» в Чикаго, США, с целью увеличения внешней торговли продукцией с добавленной стоимостью.

В первую очередь, в центре продается 6-8 видов монгольских брендов, таких как кашемир, изделия из шерсти и кожи, трикотажные изделия и аксессуары монгольских дизайнеров. Основатель EITC Д. Оюунбилэг заявила, что планирует открыть следующий торговый центр в Вашингтоне.

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