Издана академическая книга о демократическом развитии Монголии

CA-NEWS (MNG) - 20 ноября в библиотеке Государственного университета Монголии (Монгол Улсын Их Сургууль-МУИС) состоялся выпуск академической книги «Развитие, укрепление, проблемы и вызовы демократии в Монголии 1990–2019». Книга была создана в рамках проекта, осуществляемого совместно Фондом Конрада Аденауэра (KAS) в Монголии и Институтом политических отношений.

Совместная работа состоит из трех основных глав: «Некоторые вопросы, касающиеся демократического укрепления и института правящей власти», «Текущее состояние и актуальные проблемы развития демократических институтов», «Экономические, социальные и психологические многосторонние изменения в демократии в Монголии и стоящие перед ними проблемы» и три других подраздела каждой главы.

Совместная работа над конкретными вопросами, которые независимо затрагивались исследователями, является важной инициативой для рассмотрения и изучения насущных проблем демократии в Монголии с разных сторон в будущем, председатель Отдела политических исследований МУИС, к.т.н. Ж.Төртогтох сказал во время открытия.

Цель книги - продемонстрировать демократическое развитие в Монголии, его искажение, текущую ситуацию и факторы через теорию стабильности и идеологию и переход в политических, социальных и экономических отношениях.

«После демократической революции 1990 года в Монголии сформировалась демократическая система с многопартийной системой, свободными выборами и распределением политической власти. Помимо положительных изменений, в Монголии было 16 различных правительств за последние 30 лет. Несмотря на то что Монголия как страна, не имеющая выхода к морю в Центральной Азии, будет надлежащим образом включена в число стран, которые успешно сформировали системный переход », - сказал Иоганн Фурманн, постоянный представитель KAS в Монголии.