Беларусь и Монголия обсудили развитие сотрудничества в экспортном кредитовании

CA-NEWS (KZ) - Беларусь и Монголия обсудили развитие сотрудничества в экспортном кредитовании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Тема рассматривалась на встрече посла Беларуси в Монголии Станислава Чепурного с министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, председателем монгольской части совместной белорусско-монгольской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Чултэмийн Улааном. Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-монгольского торгово-экономического сотрудничества.

"Речь шла в том числе о развитии взаимодействия в контексте практической реализации генерального соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Монголии о предоставлении экспортного кредита", - подчеркнули в МИД