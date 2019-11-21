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  21 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев встретился с председателем Верховного суда Жакипом Асановым

CA-NEWS (KZ) -  Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Верховного суда Жакипом Асановым. Об этом сообщает пресс-служба первого президента РК.

В ходе встречи были обсуждены результаты проведения реформы судов и всей судебной системы страны.

Первый Президент Казахстана отметил важность принятия мер по обеспечению верховенства закона и повышению доверия народа к судам.

«Все намеченные направления работы правильные. Сегодня перед судьями стоит непростая задача. Люди в поисках справедливости обращаются в суды. Здесь самое главное – это обеспечение справедливого правосудия. Все должно быть в рамках закона», — сказал Назарбаев.

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