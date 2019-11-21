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  21 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Песня монгольской рок-группы HU звучит в игре Звездных войн (видео)

CA-NEWS (MNG) -  Star Wars Jedi: Fallen Order - компьютерная игра в жанре action-adventure от третьего лица во вселенной Звёздных Войн наверняка оставит свой след в будущих играх, которые будут впредь установлены.

Но эта игра также внесла довольно большое, практически незаметное изменение в канон «Звездных войн», и это связано с монгольской рок-группой.

В начале игры скрывающийся джедай Кэл Кестис усердно работает в качестве члена гильдии Scrapper на Бракке. Первый выстрел облетает Бракку перед тем, как усердно работать над Кэлом, и в нем присутствует музыка, которая включает в себя ударные и пение - это уже кажется отличным от типичного счета Джона Уильямса «Звездных войн». Затем мы видим, что Кэл слушает ту же песню на каком-то типе iPod Star Wars, подразумевая, что это музыка от группы, которая существует во вселенной.

Мы снова слышим эту песню позже в игре, когда Кэл случайно становится участником боевой арены. Музыка раздувается, когда Кэл приближается к центру ямы, и он бесцеремонно комментирует, что он «узнает эту группу». Что ж, похоже, это не все, что признает вселенная, потому что эта музыка не является оригинальной «Звездных войн».

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Как заметили Реддиторы, песня называется «The Black Thunder» и написана монгольской рок-группой The HU. В HU сочетаются традиционное монгольское горловое пение и хэви-метал, что, пожалуй, самая крутая вещь, которую я когда-либо слышала, пишет Алисса Мерканте, блогерша gamesradar.com.

Тот факт, что их музыка представлена в видеоигре «Звездных войн», огромен - кроме «Звездных войн», я не могу думать ни о какой реальной музыке, которая когда-либо существовала во вселенной. А поскольку «Звездные войны» - «Джедай: падший орден» - подтвержденный канон «Звездных войн», это означает, что эта монгольская рок-группа также является каноном.

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