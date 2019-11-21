Песня монгольской рок-группы HU звучит в игре Звездных войн (видео)

CA-NEWS (MNG) - Star Wars Jedi: Fallen Order - компьютерная игра в жанре action-adventure от третьего лица во вселенной Звёздных Войн наверняка оставит свой след в будущих играх, которые будут впредь установлены.

Но эта игра также внесла довольно большое, практически незаметное изменение в канон «Звездных войн», и это связано с монгольской рок-группой.

В начале игры скрывающийся джедай Кэл Кестис усердно работает в качестве члена гильдии Scrapper на Бракке. Первый выстрел облетает Бракку перед тем, как усердно работать над Кэлом, и в нем присутствует музыка, которая включает в себя ударные и пение - это уже кажется отличным от типичного счета Джона Уильямса «Звездных войн». Затем мы видим, что Кэл слушает ту же песню на каком-то типе iPod Star Wars, подразумевая, что это музыка от группы, которая существует во вселенной.

Мы снова слышим эту песню позже в игре, когда Кэл случайно становится участником боевой арены. Музыка раздувается, когда Кэл приближается к центру ямы, и он бесцеремонно комментирует, что он «узнает эту группу». Что ж, похоже, это не все, что признает вселенная, потому что эта музыка не является оригинальной «Звездных войн».

Как заметили Реддиторы, песня называется «The Black Thunder» и написана монгольской рок-группой The HU. В HU сочетаются традиционное монгольское горловое пение и хэви-метал, что, пожалуй, самая крутая вещь, которую я когда-либо слышала, пишет Алисса Мерканте, блогерша gamesradar.com.

Тот факт, что их музыка представлена в видеоигре «Звездных войн», огромен - кроме «Звездных войн», я не могу думать ни о какой реальной музыке, которая когда-либо существовала во вселенной. А поскольку «Звездные войны» - «Джедай: падший орден» - подтвержденный канон «Звездных войн», это означает, что эта монгольская рок-группа также является каноном.