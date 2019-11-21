Информация об умершем кандидате не подтвердилась, - ЦИК Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Ранее сообщалось о распространившейся в соцсетях информации о том, что в списках кандидатов в депутатов одной из партий замечен умерший 2 года назад человек.

"В связи с появившимися сегодня в социальных сетях сообщениями, о якобы регистрации в качестве кандидата в депутаты умершего несколько лет назад человека, ЦИК в результате проверок сообщает, что данная информация не нашла подтверждения", - цитируют заявление Центризбиркома Узбекистана местные СМИ.

Напомним, что ранее, узбекистанский журналист Бахтиёр Насимов на своей странице в Facebook сообщил о том, что в списках кандидатов в депутаты одной из партий им было замечено имя его товарища, умершего два года назад.

«Ни слова не хотел говорить о выборах. Но тут увидел в списках кандидатов от одной партии фото и имя хорошего товарища своего, ушедшего в лучший из миров два года назад. Цена этим спискам кандидатов стала еще яснее», - отмечалось в посте журналиста.

Однако позже на его странице появился новый пост: «Дорогие друзья. Ответственно информирую вас о том, что предыдущий пост о кандидате в депутаты был основан на предварительной и ошибочной информации. Будем бдительны вместе».



