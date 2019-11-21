Экс-президент Монголии принял участие в заседании ООН по отмене смертной казни

CA-NEWS (MNG) - Постоянное представительство Монголии при Организации Объединенных Наций в сотрудничестве с Международной комиссии против смертной казни ( International Commission against the Death Penalty -ICDP) организовало встречу между Монголией и другими странами Центральной Азии для обмена непосредственным опытом отмены смертной казни.

Во встрече приняли участие постоянные представители пяти стран Центральной Азии при Организации Объединенных Наций, член ICDP и бывший президент Монголии Ц. Элбэгдорж, член ICDP Iand, бывший президент Швейцарской Конфедерации Рут Дрейфус. Цель встречи была сосредоточена на том, чтобы Центральная Азия стала первым в мире регионом, который положил бы конец смертной казни.

Ранее, депутат Монголии сообщил, что экс-президент Ц. Элбэгдорж сбежал из страны.А сам Элбэгдорж написал на своей странице в соцсети, что не бежал из страны, а находится на конференции.

В своей вступительной речи Постоянный представитель Монголии при ООН Л. Пурэвсурэн подробно изложил аргументы в пользу отмены смертной казни и отметил, что число стран во всем мире, которые отменяют смертную казнь, растет.

Международная комиссия против смертной казни (ICDP или Комиссия) была основана в Мадриде в октябре 2010 года в результате испанской инициативы.

ICDP является независимым органом, состоящим из 16 членов комиссии, которые имеют опыт работы в области международного права и прав человека и привержены глобальной отмене смертной казни. Их опыт, опыт работы, географическое представительство и личное участие в отмене смертной казни позволяют им взаимодействовать со старшими должностными лицами из разных стран.

Комиссию поддерживают разнообразная группа из 19 стран из всех регионов мира (Алжир, Аргентина, Бельгия, Доминиканская Республика, Франция, Германия, Италия, Казахстан, Мексика, Монголия, Норвегия, Филиппины, Португалия, Южная Африка, Испания, Швейцария, Того и Турции).

В марте прошлого года, бывший президент Монголии Ц.Элбэгдорж назначен новым уполномоченным комиссаром Международной комиссии против смертной казни (ICDP). Тогда, судья и глава ICDP Нави Пиллэй сказала, «Я очень рада, что бывший президент Монголии Ц.Элбэгдорж присоединяется к деятельности нашей организации в борьбе за освобождение мира от смертной казни. Он является одним из лидеров демократической революции 90-х годов в Монголии и занимал должности президента и премьер-министра Монголии».

Монголия присоединилась к Международному протоколу об отмене смертной казни в 2012 году по прямой инициативе тогдашнего Президента Монголии Ц.Элбэгдоржа, который инициировал много работ по отмене смертной казни, что повлияло на другие страны Юго-Восточной Азии. Это стало основанием выбрать его комиссаром ICDP.