Туркменистан признан одной из самых безопасных стран мира, - Исследование угроз терроризма

CA-NEWS (TM) - Институт экономики и мира опубликовал результаты исследования террористических угроз в мире за 2019 год «GLOBAL TERRORISM INDEX 2019».

Это уже седьмой ежегодный рейтинг, в котором исследуются последствия и влияние терроризма в мире. В индексе были рассмотрены 163 страны, сообщили "Хроники Туркменистана".

В целом отмечается тренд на снижение количества смертей в результате террористических атак. Это может быть связано с военными успехами в борьбе с террористическими организациями ИГИЛ, Боко Харам, Аль-Шабааб и другими.

Всего вследствие терактов в 2018 году погибло 15 952 человека, что на 15,2% ниже, чем годом ранее и на 52% ниже, чем в пиковом 2014 году.

Туркменистан вместе с еще 23 странами занял последнее 138 место (чем выше место, тем выше опасность терактов) и считается одной из самых безопасных стран мира. В списке стран свободных от терроризма числятся также Беларусь, Куба, Эритрея, Намибия, Северная Корея, Монголия, Сингапур, Португалия, Румыния и другие.

Самыми небезопасными признаны Афганистан, Ирак, Нигерия, Сирия, Пакистан, Сомали.