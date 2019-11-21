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  21 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ЕАБР прогнозирует замедление роста экономики Таджикистана
Страны-члены Евразийского банка развития
Страны-члены Евразийского банка развития

CA-NEWS (TJ) -  Рост экономики Таджикистана ускорился в первом полугодии 2019 г. под влиянием усиления потребительской активности домохозяйств и увеличения производства в добывающей промышленности и сельском хозяйстве. Согласно прогнозу ЕАБР, динамика ВВП страны замедлится в 2020 г. в условиях некоторого снижения инвестиций в энергетику. В дальнейшем темпы экономического развития будут стремиться к потенциальным, оцениваемым нами на уровне 7% – максимальном в государствах-участниках ЕАБР, говорится в макроэкономическом обзоре ЕАБР по Таджикистану.

Инфляция ускорилась под влиянием повышения цен на продовольствие, но остается в пределах действующего целевого интервала Национального банка Таджикистана (7+/-2%). Согласно оценке ЕАБР, слабый внешний инфляционный фон способствует тому, что рост потребительских цен в стране замедлится во втором полугодии 2019 г. и сохранится в пределах целевого интервала (6+/-2%) в 2020 г.

Ставка рефинансирования Национального банка Таджикистана снизилась по итогам первого полугодия 2019 г. По оценкам регулятора, инфляция остается в пределах целевого коридора, а ее ускорение обусловлено краткосрочными факторами. В соответствии с базовым прогнозом ЕАБР, замедление инфляции позволит Национальному банку продолжить понижать ставку далее в 2020–2021 гг.

По итогам первого полугодия 2019 г. государственный бюджет был исполнен с дефицитом 0,2% ВВП после профицита 3,0% ВВП годом ранее. По оценкам ЕАБР, это носит временный характер, в том числе с учетом планируемого властями сокращения финансирования строительства в энергетике.

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