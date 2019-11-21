РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Субрегиональный семинар по развитию потенциала совместно с ЭСКАТО ООН организован в Улан-Баторе

CA-NEWS (MNG) -  Отдел информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и уменьшения опасности бедствий Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) совместно с Отделом транспорта и Субрегиональным отделением ЭСКАТО по Северо-Восточной Азии и Международным аналитическим центром по Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю (ITTLLDC), 20 ноября совместно организовали «Субрегиональный семинар по совместному развертыванию ИКТ вдоль транспортной инфраструктуры в субрегионе Восточной и Северо-Восточной Азии» в Улан-Баторе, Монголия.

Семинар начался со вступительного слова Директора по операциям ITTLLDC г-на Дөлгөөн Дамдин-Од и сотрудника по экономическим вопросам ЭСКАТО г-жи Ма Фиделес Садикон.

Цели семинара состоят в том, чтобы обсудить политические последствия и обменяться опытом совместного развертывания национальной и трансграничной инфраструктуры, накопленным государствами-членами в Восточной и Северо-Восточной Азии; повысить осведомленность и знания стран-членов о возможностях и проблемах для совместного развертывания национальной и трансграничной инфраструктуры; содействовать конструктивному диалогу между правительственными должностными лицами, ответственными за ИКТ и транспорт, соответственно, в отношении соответствующей национальной и региональной законодательной и нормативной базы в отношении совместного развертывания.

В совещании приняли участие правительственные чиновники из соответствующих министерств и ведомств, занимающихся развитием 1) возможности подключения к ИКТ и 2) транспортной инфраструктуры отдельных стран-членов ЭСКАТО в субрегионе, а именно Китая, Японии, Монголии, Республики Корея и Российской Федерации. Были также приглашены соответствующие эксперты и специалисты.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Французский актёр Жерар Депардье путешествует по Каракалпакстану
  • Следственный департамент опубликовал заявление о смерти мужчины во время допроса в отделе милиции в Самарканде
  • Американский режиссер и сценарист проведут семинар в Монголии по написанию сценариев
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×