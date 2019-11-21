Субрегиональный семинар по развитию потенциала совместно с ЭСКАТО ООН организован в Улан-Баторе

CA-NEWS (MNG) - Отдел информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и уменьшения опасности бедствий Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) совместно с Отделом транспорта и Субрегиональным отделением ЭСКАТО по Северо-Восточной Азии и Международным аналитическим центром по Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю (ITTLLDC), 20 ноября совместно организовали «Субрегиональный семинар по совместному развертыванию ИКТ вдоль транспортной инфраструктуры в субрегионе Восточной и Северо-Восточной Азии» в Улан-Баторе, Монголия.

Семинар начался со вступительного слова Директора по операциям ITTLLDC г-на Дөлгөөн Дамдин-Од и сотрудника по экономическим вопросам ЭСКАТО г-жи Ма Фиделес Садикон.

Цели семинара состоят в том, чтобы обсудить политические последствия и обменяться опытом совместного развертывания национальной и трансграничной инфраструктуры, накопленным государствами-членами в Восточной и Северо-Восточной Азии; повысить осведомленность и знания стран-членов о возможностях и проблемах для совместного развертывания национальной и трансграничной инфраструктуры; содействовать конструктивному диалогу между правительственными должностными лицами, ответственными за ИКТ и транспорт, соответственно, в отношении соответствующей национальной и региональной законодательной и нормативной базы в отношении совместного развертывания.

В совещании приняли участие правительственные чиновники из соответствующих министерств и ведомств, занимающихся развитием 1) возможности подключения к ИКТ и 2) транспортной инфраструктуры отдельных стран-членов ЭСКАТО в субрегионе, а именно Китая, Японии, Монголии, Республики Корея и Российской Федерации. Были также приглашены соответствующие эксперты и специалисты.