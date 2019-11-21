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  21 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии задержаны два китайца за изготовление поддельных антикварных вещей

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии полицейские арестовали двух граждан Китая, которые подозреваются в продаже фальшивых антикварных вещей.

Два китайских гражданина, работающих по временным трудовым договорам в Монголии, были арестованы за продажу поддельных антиквариатов иностранцам. Сейчас они находятся в следственном изоляторе №461 Главного управления по исполнению судебных решений.

Кроме того, они нашли антиквариат, когда они работали на стройке и позже собирались незаконно ввезти их в Китай. При занятии строительством, они нашли золотую статуэтку Будды в вазе, серебряные слитки, старинные бумажные деньги и медные монеты, а также письменное завещание на китайском. Все это они попытались вывезти в Китай.

Во время ареста китайские граждане Чжан Донлинь и Чжан Хайпэн были тщательно осмотрены, а так же осмотру подверглось и их место жительство.

Оказалось, что помимо находки, задержанные китайцы жили в Монголии в течение длительного периода времени и продавали свои поддельные предметы антиквариата, которые изготавливали в Монголии, и вывозили их в такие страны, как Камбоджа, Франция, Россия и Таиланд.

Были конфискованы: некоторые серебряные предметы, которые могут быть очень древними, а также 125 металлических или поддельных слитков, 4 поддельные статуэтки Будды.

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