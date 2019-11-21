В монгольской тайге впервые начал таять «Вечный лед»

CA-NEWS (MNG) - Гористая тундра Северной Монголии является домом для «мөнх мөс» - или «вечного льда» - это куски льда, которые не тают даже летом.

«Вечный лед» северных монгольских тайги начинает впервые таять, угрожая уничтожить стада оленей. Для коренных жителей Цаатан, которые в значительной степени зависят от оленеводства, они предоставляют место для остывшего под воздействием тепла оленя, а также свежую воду и отдых от стай летних насекомых.

Но согласно новому исследованию из Института Макса Планка в Германии и Университета Колорадо-Боулдер в США, этот лед быстро тает, угрожая многовековому образу жизни.

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Охраняемая территория Монголии

Посещая Особо охраняемый район «Улаан тайга» в Монголии, авторы исследования провели обширную археологическую съемку и опросили восемь семей цаатан.

Цаатан, живущий вдоль российской границы в монгольской провинции Хубсугул, является самым низким в мире населением домашних оленеводов. Они объяснили, сколько «вечных» ледяных пятен впервые растаяло в памяти между 2016 и 2018 годами, подчеркнув их важность как для оленей, так и для семей, которые их пасут.

Многие жаловались, что недавние изменения климата привели к увеличению заболеваемости и смертности среди их оленеводства.

Изменение климата

Археолог Уильям Тейлор, который руководил исследованием, сказал: «Уникальность оленеводства заключается в том, насколько тесно это связано с этой очень хрупкой вещью – льдом.

«Это исследование показывает нам, что глобальное изменение климата является неотложной угрозой во Внутренней Азии. Тающий лед угрожает как оленеводству как образу жизни, так и культурному наследию региона».

Клочья льда, которые укрываются в изгибах между холмами Саян, также содержат некоторые из единственных археологических свидетельств района о более глубокой истории или оленеводстве.

Доктор Тейлор, который также является куратором Музея естественной истории Университета Колорадо в Боулдере, добавил: «Если мы потеряем эти уникальные культурные системы и образ жизни, мы теряем разнообразие подходов и знаний, которые у нас есть как вид иметь дело с будущим».

Исследователи также провели археологическое исследование 11 участков таяния льда. В процессе они обнаружили несколько артефактов – в том числе две резные ветви, которые когда-то могли быть частью удочки.

Команда сообщила, что подобные открытия могут навсегда исчезнуть в тающем льду.

Со-руководитель исследования Джулия Кларк, археолог из Университета Флиндерс, сказала: «Археология не возобновляема. Как только лед растает и эти артефакты исчезнут, мы никогда не сможем вернуть их обратно».

Д-р Тейлор добавил: «Цаатаны буквально находятся на переднем крае изменения климата. Это люди, которые ничего не внесли в проблему, с которой мы сталкиваемся во всем мире, но именно они платят первую цену».

Исследование опубликовано 20 ноября 2019 года в журнале PLOS ONE.