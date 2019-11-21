Таджикистан и Дубай обсудили сотрудничество в сфере туризма и инвестиций

CA-NEWS (TJ) - 19 ноября состоялась встреча генерального консула Таджикистана Илхома Абдурахмона с генеральным директором Департамента Дубая по туризму и коммерческому маркетингу Хилалом Саидом аль-Марри, сообщает пресс-служба МИД РТ.



В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в области туризма и инвестиций. Стороны выразили готовность к укреплению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.