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  21 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Дубай обсудили сотрудничество в сфере туризма и инвестиций

CA-NEWS (TJ) -  19 ноября состоялась встреча генерального консула Таджикистана Илхома Абдурахмона с генеральным директором Департамента Дубая по туризму и коммерческому маркетингу Хилалом Саидом аль-Марри, сообщает пресс-служба МИД РТ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в области туризма и инвестиций. Стороны выразили готовность к укреплению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

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