Суд России признал банкротом экс-главу GM Uzbekistan Тохира Жалилова

CA-NEWS (UZ) - Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом известного узбекского бизнесмена Тохиржона Жалилова, экс-гендиректора узбекско-американского автоконцерна GM Uzbekistan, бывшего владельца воронежского дилера автомобилей Uz-Daewoo и сети автосалонов «Км/ч». Об этом сообщается в картотеке арбитража, передает "Коммерсант".



Суд ввел в отношении Жалилова процедуру реструктуризации долгов. Банкротства Жалилова потребовал банк «Возрождение» из-за долга в 502,99 млн руб (около $8 млн). Банкротный иск был подан в марте 2019 года.

О финансовых проблемах автосалонов «Км/ч» стало известно в 2016 году, когда их юрлица начали получать иски о банкротстве от Инвестторгбанка и банка «Возрождение». Салоны продавали Uz-Daewoo, Ravon, Iveco, ZAZ, Skoda и Volkswagen. Все салоны выступали взаимными поручителями по кредитам, полученным в 2014 году, долг основных юрлиц сети в России может превышать 20 млрд руб ($313 млн).

Сам Жалилов ранее находился в Узбекистане под арестом по подозрению в коррупции. В 2017 году он был отпущен на свободу со снятием всех обвинений. После этого он вернулся на должность зампреда правления узбекского госхолдинга «Узавтосаноат» (компания управляет долями Узбекистана в совместном предприятии с General Motors по производству легковых автомобилей, а также производством и дистрибуцией коммерческой автотехники), а затем стал председателем правления холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг».

В определении воронежского арбитража отмечается, что «последнее известное место жительства бизнесмена» — частный дом в микрорайоне Первое мая в пригороде Воронежа.

Напомним, что Тохир Жалилов, который руководил узбекско-американским автоконцерном GM Uzbekistan на протяжении последних шести лет, был взят под арест в конце апреля 2016 года. Против него было выдвинуто обвинение в присвоении денег компании путем мошенничества. Некоторое время он содержался в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ). Но после смерти первого президента страны, экс-глава автоконцерна был выпущен из СИЗО.

