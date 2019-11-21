Российский боец Хабиб Нурмагомедов прибыл в Ташкент (видео)

CA-NEWS (UZ) - 20 ноября в Ташкент прибыл российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC, действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

Он станет почетным гостем профессионального бойцовского турнира GFC, который пройдет 23 ноября на "Хумо Арене", сообщает издание "Даракчи".

В аэропорту знаменитого бойца приветствовала толпа поклонников и делегация во главе с министром физической культуры и спорта Дилмуродом Набиевым.