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  21 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан посетит спецпредставитель премьер-министра Канады Стефан Дион

CA-NEWS (UZ) -  21 ноября в Узбекистан прибывает Специальный представитель премьер-министра Канады по Европейскому союзу и Европе, бывший министр иностранных дел Стефан Дион, сообщила пресс-служба МИДа.

22-24 ноября Стефан Дион проведет переговоры в Олий Мажлисе, министерствах иностранных дел и водного хозяйства для обсуждения перспектив двусторонних отношений, межрегионального сотрудничества, а также мер по преодолению последствий высыхания Аральского моря.

Кроме того, канадская делегация совместно с Университетом мировой экономики и дипломатии организуют в бизнес-центре «Пойтахт» семинар на тему «Водные ресурсы и дипломатия» с участием студентов и преподавателей УМЭД, а также профильных специалистов Узбекистана.

Стефан Дион также намерен посетить Республиканский социально-информационный центр «Юрт-Истикболи» в г.Гулистане для проведения тренинга по гендерным вопросам с участием активистов молодежного крыла политических партий региона.

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