Узбекистан доставил в Афганистан гуманитарный груз для молодёжи

CA-NEWS (UZ) - Акционерное общество «Узбекистон темир йуллари» оказало практическую помощь в доставке гуманитарной помощи в город Мазари-Шариф в Афганистан, организованной и собранной в рамках республиканской благотворительной акции «Тинчлик учун!» («Во имя мира!»).

Как сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари», благотворительная акция была проведена Всемирной ассоциацией молодежи Узбекистана в период с 1 сентября по 1 октября, в целях поддержки молодежи, проживающей в Афганистане.

Основная цель кампании проведённой под девизом «Скажи добру – да!» заключается в повышении осведомленности широкой общественности о проблемах этнических узбеков и афганской молодежи, оставшихся без попечения родителей в Афганистане и их поддержке.

Все вырученные от мероприятия средства пошли на приобретение книг (художественной литературы), учебных пособий, одежды и спортивного инвентаря. Гуманитарный груз, организованный в рамках кампании накануне был доставлен в Афганистан. Доставке до Мазари-Шарифа (посредством поезда и грузовых фур) оказало содействие акционерное общество «Узбекистон темир йуллари».