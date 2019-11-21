Нигматулин примет участие в юбилейной, 50-ой, Межпарламентской Ассамблее СНГ в Санкт-Петербурге

CA-NEWS (KZ) - Председатель Мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин примет участие в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которые состоятся в Санкт-Петербурге 21-22 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Ключевым моментом этой осенней сессии станет юбилейное, пятидесятое, пленарное заседание МПА СНГ. В его повестке – проект Перспективного плана модельного законотворчества в СНГ на 2020-2022 годы, модельный закон об оценке экологического ущерба, Рекомендации по организации национальных центров экологической безопасности, модельный закон о совершении нотариальных действий в электронной форме при трансграничном информационном обмене и другие законодательные акты.

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин выступит на пятидесятом пленарном заседании, а также примет участие в заседании Совета МПА СНГ. Н.Нигматулин на полях осенней сессии МПА СНГ также проведет ряд двусторонних встреч.



