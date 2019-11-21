Президент Украины намерен потребовать у России возврата пропавшего с кораблей оборудования

CA-NEWS (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратится к России с требованием вернуть пропавшее оборудование и вооружение с украинских кораблей, захваченных год назад российскими пограничниками в Керченском проливе. Сами корабли Россия передала Украине 18 ноября.

В среду в порту города Очакова Зеленский осмотрел возвращенные Россией катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Президент Украины отметил, что на них "действительно не хватает оборудования" и "частей вооружения" и пообещал начать расследование для выяснения деталей. По словам Зеленского, Украина немедленно начнет ремонтировать возвращенные корабли, на что уйдет три-четыре месяца.

Броньовані катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу» вже на Миколаївщині. Крок за кроком ми йдемо до миру, шукаючи дипломатичні рішення та борючись за те, щоб наша Україна була знову єдиною. pic.twitter.com/qtlmRCrajZ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 20 ноября 2019 г.

Ранее командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия «угробила» захваченные в Керченском проливе украинские корабли. «Сняли даже плафоны, розетки и унитазы», — сказал он.

Бывший начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко в интервью "Интерфаксу" заявил, что не верит в эту версию. Он предположил, что корабли получили повреждения, так как при задержании по ним велась стрельба.

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили, обстреляли, а затем задержали украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые пытались пройти в Азовское море через Керченский пролив. Вместе с ними были задержаны 24 украинских военнослужащих. Киев назвал действия России "актом агрессии". Позицию Украины поддержали США, НАТО, ООН и Евросоюз, призвав российские власти немедленно освободить моряков и вернуть катера. Россия же обвинила задержанных в "незаконном пересечении границы". Им грозило до 6 лет лишения свободы.

В сентябре этого года украинские моряки вернулись на родину в рамках обмена заключёнными и арестованными между Украиной и Россией.​ 20 ноября в военную гавань Очакова Николаевской области Украины прибыли возвращённые Россией украинские корабли.