РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Украины намерен потребовать у России возврата пропавшего с кораблей оборудования

CA-NEWS (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратится к России с требованием вернуть пропавшее оборудование и вооружение с украинских кораблей, захваченных год назад российскими пограничниками в Керченском проливе. Сами корабли Россия передала Украине 18 ноября.

В среду в порту города Очакова Зеленский осмотрел возвращенные Россией катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Президент Украины отметил, что на них "действительно не хватает оборудования" и "частей вооружения" и пообещал начать расследование для выяснения деталей. По словам Зеленского, Украина немедленно начнет ремонтировать возвращенные корабли, на что уйдет три-четыре месяца.

Ранее командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия «угробила» захваченные в Керченском проливе украинские корабли. «Сняли даже плафоны, розетки и унитазы», — сказал он.

Бывший начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко в интервью "Интерфаксу" заявил, что не верит в эту версию. Он предположил, что корабли получили повреждения, так как при задержании по ним велась стрельба.

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили, обстреляли, а затем задержали украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые пытались пройти в Азовское море через Керченский пролив. Вместе с ними были задержаны 24 украинских военнослужащих. Киев назвал действия России "актом агрессии". Позицию Украины поддержали США, НАТО, ООН и Евросоюз, призвав российские власти немедленно освободить моряков и вернуть катера. Россия же обвинила задержанных в "незаконном пересечении границы". Им грозило до 6 лет лишения свободы.

В сентябре этого года украинские моряки вернулись на родину в рамках обмена заключёнными и арестованными между Украиной и Россией.​ 20 ноября в военную гавань Очакова Николаевской области Украины прибыли возвращённые Россией украинские корабли.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Председатель Центробанка Монголии подал в отставку из-за того, что страна попала в серый список FATF
  • Узбекская актриса Гавхар Шарипова погибла, выпав из кабины грузовика
  • В Самарканде при взрыве цистерны сгорели шесть грузовиков и экскаватор
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×