Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева

CA-NEWS (KZ) - Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных показателях реализации денежно-кредитной политики за 10 месяцев 2019 года: предварительной оценке платежного баланса, состоянии золотовалютных резервов Национального банка и активов Национального фонда, а также развитии финансового рынка страны. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Ерболат Досаев доложил о реализации программ ипотечного жилищного кредитования «7-20-25», льготного кредитования приоритетных отраслей экономики, проведении независимой оценки качества активов банков второго уровня.

Также был рассмотрен ход исполнения поручения Главы государства по повышению эффективности управления пенсионными активами и передаче их части в управление частным компаниям.

По итогам встречи президент дал ряд поручений.