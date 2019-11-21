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  21 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан с нового года откажется от льготных кредитов

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан с 1 января 2020 года поэтапно откажется от практики предоставления льготного кредитования. Соответствующий указ «О совершенствовании денежно-кредитной политики с поэтапным переходом на режим инфляционного таргетирования» подписал накануне глава республики.

В то же время документ «дает коммерческим банкам право самостоятельно определять размеры процентных ставок и внедрять механизмы компенсации части процентных расходов».

Процентные ставки по всем видам вновь выдаваемых кредитов в национальной валюте, в том числе в рамках государственных программ, будут установлены на уровне не ниже ставки рефинансирования Центробанка.

Процентные ставки установлены не ниже ставки рефинансирования Центрального банка. Однако кроме государственных программ ипотечного кредитования и кредитов сельхозпроизводителям на выращивание хлопка-сырца и зерновых культур. Исключение составят госпрограммы по ипотечному кредитованию, а также кредиты аграриям, занятым в выращивании хлопка-сырца и зерновых культур.

В настоящее время ставка рефинансирования Центрального банка равна 16%. Например, в рамках проекта «Каждая семья – предприниматель» выдаются кредиты под 8% годовых, а по программе «Молодежь — наше будущее» ставка равна 7%.

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