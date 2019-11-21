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  21 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На юге Узбекистана уничтожили около 700 бродячих собак и кошек

CA-NEWS (UZ) -  За прошедшие 10 месяцев в городе Термезе Сурхандарьинской области, что в самой южной части Узбекистана, были уничтожены 672 бродячих животных. Об этом городская администрация сообщила в ответ на критический репортаж, показанный в программе «Репортер» телеканала «Махалля».

В репортаже телеканала «Махалля», вышедшем в эфир 25 октября, говорилось об увеличении числа бродячих собак, которые буквально оккупировали местные мусорные свалки. В передаче подвергались критики соответствующие органы власти, игнорирующие эту проблему.

Ранее местные СМИ сообщали об уничтожении около 10 тысяч бродячих собак и кошек в городе Бухаре.

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