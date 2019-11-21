В Монголии продолжается строительство новой железной дороги по маршруту Тавантолгой-Зуунбаян (фото)

CA-NEWS (MNG) - В Монголии продолжается строительство 414 км железной дороги по маршруту Тавантолгой-Зуунбаян. Работы ведутся одновременно путем разделения железной дороги на три части, и в настоящее время завершено строительство фундамента плотины 14 км, и она готова проложить железнодорожную колею.

20 ноября премьер-министр У. Хурэлсух посетил строительную площадку железной дороги Тавантолгой-Зуунбаян.

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Железная дорога на этом маршруте будет построена с шестью железнодорожными узлами и двумя крупными станциями, и ожидается, что строительные работы на этих узлах будут завершены к 1 декабря. В общей сложности 3478 человек, включая военнослужащих из восьми воинских частей и 64 подразделений, работают в строительстве с 2218 машин и оборудования. На этом крупном проекте работают только монголы с отечесвенной инвестиции.

Для реализации проекта необходимо вложить 1,5 трлн.тугриков. В общей сложности 37 месторождений полезных ископаемых расположены вдоль железной дороги Тавантолгой-Зуунбаян, и проект также имеет стратегическое значение с точки зрения соединения со второй транзитной железной дорогой, которая связывает Россию и Китай помимо первого нефтеперерабатывающего завода.