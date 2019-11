Монгольский парень стал чемпионом Kalis Games 2019 по кроссфиту

CA-NEWS (MNG) - Монгольский спортсмен Д.Доржнамжим принял участие на чемпионате "Kalis Games 2019".

Он занял первое место на международном турнире чемпионата “Kalis Games 2019”. На этом турнире спортсмен из Тайваня занял второе, кроссфитер США занял третое место. Турнире приняли участие спортсмены более чем 30 стран, померились силами в течение 3-х дней.

Премьер-турнир на месте и первый в Азии финал лицензионного кроссфита, который прошел в Crossroad Center в Маниле, Филиппины, по программе CrossFit icon Neal Maddox. Kalis Games - это Лицензированное Событие CrossFit®, созданное с помощью программы CrossFit icon Neal Maddox.

Напомним, Д.Доржнамжим в прошлом году участвовал второй год подряд на чемпионате Филиппин и став двукратным чемпионом этой страны.

Кроссфит — брендированная система физической подготовки, созданная Грегом Глассманом. Зарегистрирована в качестве торговой марки корпорацией CrossFit, Inc, основанной Грегом Глассманом и Лорен Дженай] в 2000 году. Продвигается и как система физических упражнений, и как соревновательный вид спорта. Кроссфит-тренировки включают в себя элементы интервальных тренировок высокой интенсивности, тяжёлой атлетики, плиометрики, пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта, упражнений стронгмена, бега и других. Кроссфит практикуется членами более чем 13 тысяч.специализированных тренажёрных залов, примерно половина из которых находится в Соединённых Штатах, а также в индивидуальном порядке в рамках так называемых «тренировок дня» (англ. workouts of the day, WOD).

Кроссфит — это программа упражнений на силу и выносливость, состоящая в основном из аэробных упражнений, гимнастики (упражнения с весом собственного тела) и тяжёлой атлетики. CrossFit Inc. описывает свою программу, как «постоянно варьируемые функциональные движения, выполняемые с высокой интенсивностью в различных временных интервалах и модальных доменах» с целью повышения тренированности. Тренированность определяется как «потенциал работы в различных временных интервалах и модальных доменах». Часовое занятие в аффилированном спортивном зале, или «боксе», как правило, включает в себя разминку, сегмент развития навыков, высокоинтенсивную «тренировку дня» (WOD), индивидуальные или групповые растяжки. В некоторых спортивных залах тренировке дня предшествует упражнение на развитие силы. По результатам каждого WOD выставляются оценки для стимулирования конкуренции и отслеживания индивидуального прогресса. Некоторые аффилированные залы предлагают дополнительные занятия, такие как олимпийская тяжёлая атлетика.

Программа Кроссфит децентрализована, её общая методология используется тысячами частных аффилированных залов, подразделениями пожарной охраны, правоохранительными органами и военными организациями, в том числе датской Королевской лейб-гвардией, а также некоторыми американскими и канадскими школьными учителями физической культуры, спортивными командами школ и колледжей и бейсбольным клубом «Майами Марлинс».