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  21 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В ходе операции "Пешеход" в Душанбе оштрафованы 1,5 тыс нарушителей

CA-NEWS (TJ) -  Дорожные инспектора в Душанбе за прошедшую неделю в ходе операции «Пешеход» оштрафовали свыше 1,5 тыс жителей и гостей столицы за нарушение правил дорожного движения. По данным МВД, именно пешеходы являются основными нарушителями правил дорожного движения.

По данным пресс-службы УМВД столицы, неиспользование подземных и наземных пешеходных переходов, переход дороги в неположенном месте приводят в аварийным ситуациям, в которых зачастую жертвами становятся сами пешеходы.

Штраф в отношении пешехода за нарушение правил дорожного движения, в том числе переход в неположенном месте, составляет составляет 6 сомони 88 дирамов (около 0,6 доллара). Операция «Пешеход» началась 11 ноября и продлится до 21 ноября включительно.

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