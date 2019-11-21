10 монгольских компаний экспортируют свою продукцию на рынок США

CA-NEWS (MNG) - По инициативе неправительственной организации «Монгольская ассоциация брендов» Монгольская национальная торгово-промышленная палата (Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим-МҮХАҮТ), Монгольская маркетинговая ассоциация и Посольство США в Монголии 20 ноября организовало мероприятие «Давайте экспортируем в Америку» в партнерстве с Азиатско-американской торговой палатой (AACC).

На мероприятии присутствовали представители и эксперты AACC, которые консультировали монгольские предприятия по вопросам экспорта своей продукции на рынок США и провели тренинг по требованиям и правовой среде для привлечения инвестиций.

В мероприятии приняли участие представители 30 монгольских компаний, и это дало возможность до 10 потенциальным компаниям экспортировать свои товары в Соединенные Штаты.

Генеральный секретарь МҮХАҮТ, Б.Саруул подчеркнула во время мероприятия, что палата будет уделять внимание и работать над расширением и развитием двустороннего торгово-экономического сотрудничества, проводить совместные деловые встречи и выставки в сотрудничестве с организациями по содействию торговле США, объединяя деловых людей из две страны и оказание поддержки по экспорту продукции Монголии на рынок США.