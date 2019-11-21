В Ферганской долине построят первые небоскрёбы

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте состоялась презентация нового проекта “Namangan Square”, который будет реализован в Ферганской долине, сообщило УзА.

Первый в регионе Smart City будет возведен на площади 18 гектаров девелопером с опытом ведения крупных проектов в Бразилии, Индии, ОАЭ, России и других странах.

На мероприятии соучредитель компании “MJ Developers” Анкит Джалан отметил, что в планах у компании – сделать “Namangan Square” уже в 2021 году домом для 10 000 горожан.

Около 325 000 квадратных метров офисных, жилых и торговых площадей предполагается встроить на более чем 10 гектарах паркового пространства с уникальным ландшафтным дизайном, сочетающим ультрасовременные решения со старинными традициями наманганского садоводства.

Продуманная спортивно-рекреационная среда предоставит жителям и гостям “Namangan Square” все возможности для полноценных тренировок: проектом предусмотрены помимо беговых и велодорожек полноценные зоны для воркаута и скейтинга, а также поля для занятий баскетболом, теннисом, футзалом и гольфом. Передовые «зеленые» технологии сделают “Namangan Square” самым экологически комфортным районом, позволяя в дальнейшем распространить их на весь город и область.

Главным украшением “Namangan Square” станут две башни уникального дизайна и конструкции. Эти первые в Ферганской долине небоскребы, несомненно, пополнят длинный список туристических достопримечательностей региона.

Проект "Namangan Square" спроектирован всемирно известным архитектором из Индии Хафизом Контрактором с большим опытом проектирования архитектуры.