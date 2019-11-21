75-летнюю пенсионерку избили и изнасиловали в собственном доме в Акмолинской области. Прокурор запрашивает для подозреваемого 4 года

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CA-NEWS (KZ) - 30 сентября 2018 года в Акмолинской области избили и изнасиловали 75-летнюю женщину. Ранее отсидевший за убийство 32-х летний Дюсекеев Марат, примерно в четыре утра пробирается в дом к пожилой женщине, избивает ее, насилует настолько жестоко, что остались травмы половых органов и напоследок обворовывает дом. Об этом рассказывает правозащитница Дина Смаилова с своем Facebook.

Завтра, 22 ноября в 15:00 в Целиноградском районном суде Акмолинской области должны вынести приговор по данному делу. Смаилова отмечает, что прокурор запросил всего 4 года тюрьмы.

"Бабушке 75 лет, больше года ее таскают по судам и следствию, такой ужас пережить в пенсионном возрасте, это страшно. Он бил ее изощренно, ребром ладони, наклонив голову специально по мозжечку, до потери сознания, причинял невероятную боль выкручивая грудные железы, выдавливал глаза. Больше часа пыток пережила пожилая женщина, от бывшего спортсмена-каратиста. Когда уходил, пригрозил убить, если кому-то расскажет. Женщина не могла даже пошевелиться.

К восьми утра она пришла в себя и позвонила брату, он сразу вызвал полицию. Полиция обнаружила ее дома в тяжелом состоянии, всю синюю от побоев, на ней не было живого места, бабушку сразу госпитализировали. Сейчас у нее частые обмороки, контузия левого глаза, рассказывает и плачет, невозможно слушать ее всхлипы. Но заключение экспертов, якобы вред здоровью легкой степени, а прокурор решил, что за это можно попросить всего 4 года. Статья Разбой даже часть первая от 3 до 7 лет, Изнасилование по старому закону от 3 до 5 лет. Учитывая, что он не исправился после тюрьмы, что после убийства пенсионера, к которому также проник в дом с арканом, но не остановился и задушил, прокурор просит всего 4 года", - сообщает Дина Смаилова.

Сообщается, что за прежнее преступление Дюсекеев получил всего 8 лет. Отсидел гораздо меньше, а теперь за эти пытки пожилой женщины 4 года.

Пенсионерка сказала, что готова выйти во все СМИ, ей не стыдно, итак все знают, ей обидно, что такой маленький срок.