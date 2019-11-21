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  21 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Швейцария сняла с экс-мэра Алматы обвинения в отмывании денег

CA-NEWS (KZ) -  Швейцария сняла с экс-акима Алматы Виктора Храпунова обвинения в отмывании сотен миллионов долларов, сообщает Reuters. Фигурантами этого уголовного дела были также члены его семьи.

Уголовное дело в отношении него длилось с 2013 года.Постановление о прекращении уголовного дела было передано сторонам еще 14 ноября.

Как сообщается, стороны могут обжаловать постановление в срок до 25 ноября.

Храпунов проживает в Швейцарии с 2007 года и отрицал все обвинения в его сторону.

Как отмечает Reuters, прекращение уголовного дела может помешать Казахстану вернуть сотни миллионов долларов, якобы похищенных олигархом. О каком олигархе идет речь не говорится.

Напомним, в Казахстане 8 октября 2018 года экс-аким Алматы Виктор Храпунов был приговорен к 17 годам лишения свободы, а его супруга Лейла Храпунова – к 14 годам лишения свободы. Приговор был вынесен заочно.

Также в международный розыск объявлен сын бывшего акима Алматы Ильяс Храпунов. Он подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, участии в преступном сообществе, а также легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.

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