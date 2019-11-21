Татарстан начнет поставлять в Узбекистан вертолеты

CA-NEWS (UZ) - В понедельник, 25 ноября, глава Татарстана Рустам Минниханов отправится в Узбекистан с двухдневным рабочим визитом.

Одним из первых, что сделает президент Татарстана - встретится с одной из крупнейших татарских диаспор - в Узбекистане проживает 300 000 татар, что составляет 1% от всего населения этого государства, сообщило издание kazanfirst.ru.

"Представительство Татарстана в Узбекистане проводит работу по привлечению соотечественников для обучения в вузах республики - КФУ и КНИТУ-КХТИ. В настоящее время высшее образование в наших учебных заведениях получают 3827 студентов из Узбекистана, - сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Также у Минниханова назначен ряд деловых встреч, в том числе посещение производства КАМАЗа в Самарканде. Там президент Татарстана откроет новую линию по сборке автомобилей, соглашение о сотрудничестве в данном направлении подписали год назад. Собираться грузовики будут в отдельном корпусе общей площадью более 7 тысяч «квадратов». В планах стоит производство 3 тысяч машин в год.

Со слов Галимовой, ожидается, что в ходе мероприятия подпишут соглашение о создании совместного предприятия по лизингу. В целом сотрудничество татарстанского КАМАЗа и Узбекистана характеризуется как «успешное». Затем президент Татарстан отправится в Ташкент, где посетит завод по производству сельскохозяйственной техники.

Ключевым событием рабочего визита Минниханова станет форум «Татарстан-Узбекистан». В ходе мероприятия обсудят возможность поставок вертолетов, сельскохозяйственной техники, нефтепродуктов, автомобильных шин, товаров бытовой химии и продуктов халяль. Татарстан, в свою очередь, заинтересован в импорте продукции легкой промышленности. Со слов Галимовой, в состав делегации также вошли представители «Татнефти», «Татспиртпрома» и других крупных республиканских производителей.

"В прошлом году товарооборот составил 146 миллионов долларов. С 2014 года это самый высокий показатель, рост на 57 процентов. По данным за девять месяцев текущего года он достиг 141 миллиона долларов", - заявила Галимова.

Завершится рабочий визит встречей с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Сторон обсудят вопрос расширения сотрудничества в области создания индустриального парка по образу и подобию казанского «Химграда», модернизации системы здравоохранения и подписание договора о работе между узбекским заводом резинотехнических изделий и компанией «Татнефть».