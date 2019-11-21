РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане руководитель районного отделения Союза молодежи печатал деньги на принтере

CA-NEWS (UZ) -  В Касбийском районе Кашкадарьинской области 24-летний руководитель районного отделения Союза молодежи печатал деньги на принтере, сообщает издание «Халк сузи» (Народное слово).

По данным издания, он арендовал швейный цех в махалле «Муглон», взял ноутбук Lenova и начал печатать деньги на принтере марки Epson. В целом ему удалось распечатать 172 купюр номиналом 50 тыс. сумов. Кроме того, 84 купюр номиналом 50 тыс. сумов были готовы к печати.

Руководитель Касбийского районного отделения Союза молодежи задержан правоохранительными органами. Против него возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Все напечатанные деньги изъяты в процессуальном порядке.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Французский актёр Жерар Депардье путешествует по Каракалпакстану
  • Для страховых компаний Узбекистана планируют внедрить НДС
  • Количество пользователей интернета в Таджикистане составило около 3 млн абонентов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×