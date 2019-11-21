В Узбекистане руководитель районного отделения Союза молодежи печатал деньги на принтере

CA-NEWS (UZ) - В Касбийском районе Кашкадарьинской области 24-летний руководитель районного отделения Союза молодежи печатал деньги на принтере, сообщает издание «Халк сузи» (Народное слово).



По данным издания, он арендовал швейный цех в махалле «Муглон», взял ноутбук Lenova и начал печатать деньги на принтере марки Epson. В целом ему удалось распечатать 172 купюр номиналом 50 тыс. сумов. Кроме того, 84 купюр номиналом 50 тыс. сумов были готовы к печати.

Руководитель Касбийского районного отделения Союза молодежи задержан правоохранительными органами. Против него возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Все напечатанные деньги изъяты в процессуальном порядке.